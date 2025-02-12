В Германии полиция задержала шестерых россиян за незаконный сбор черемши
Полиция Германии разоблачила группу россиян, которые незаконно собирали корнеплоды черемши в заповедных лесах Саксонии, чтобы продать их по высоким ценам в России.
Об этом говорится в публикации издания Bild, сообщает "Европейская правда".
Сообщается, что место преступления россиян – лес в Лейпциге. А преступников-сборщиков урожая полицейские поймали несколько дней назад во время проверки автомобиля Volvo.
"Полицейские почувствовали сильный запах черемши и попросили трех пассажиров (27, 29, 39 лет, все россияне. – Ред.) открыть багажник. Там мы нашли несколько хозяйственных сумок, наполненных корнеплодами черемши и инструментами для сбора урожая", – рассказали в полиции. Стоимость найденных в автомобиле корней черемши оценили в несколько тысяч евро.
Вскоре после этого следователи поймали еще трех россиян в возрасте 26, 32 и 35 лет в лесном массиве, известном кражами черемши. Они имели при себе ножи и несколько мешков с корневищами черемши. Некоторые злоумышленники имели на себе наколенники, чтобы дольше работать на земле.
Сейчас шесть подозреваемых находятся под следствием по подозрению в совершении групповой кражи.
Издание отмечает, что в беспощадной охоте за корнями черемши опустошаются целые природные заповедники. Злоумышленники используют мотыги, чтобы вырвать корни, которые растут в земле на глубине до десяти сантиметров. Затем на месте, которое прерывают, ничего не растет.
Чтобы не привлекать внимание после своей "работы", преступники даже переодеваются в лесу, оставляя грязную одежду, чтобы одеть ее на следующий день. Полиция обнаружила грязные штаны, экскременты и остатки пищи в лесу.
Клиенты воров корнеплодов часто находятся в России, товар часто поставляют состоятельным людям или специализированным ресторанам в РФ.
"Это растение растет и в окрестностях Москвы, в тайге или тундре. Однако российской черемши явно недостаточно, чтобы наполнить им достаточное количество "блинов", – иронизирует издание.
Как сообщалось ранее, Австрия выдала ордер на арест "шаманки", которая выманивала у жертв огромные суммы денег.
А венгерскую пару, которая пыталась ограбить табачный магазин в Австрии якобы по совету гадалки, приговорили к реальному заключению.