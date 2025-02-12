Орбан открыто поддержал немецких ультраправых перед выборами: "За ними будущее"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан принял в Будапеште Алису Вайдель, сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и кандидата в канцлеры от этой политсилы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Index.

Политики в среду провели совместную пресс-конференцию, на которой Орбан заявил, что за "АдГ" – будущее, а Алиса Вайдель назвала премьер-министра Венгрии образцом для подражания.

"АдГ" не является партией, лидера которой приветствуют премьер-министры всех европейских стран, но пришло время это изменить. Именно поэтому мы здесь. Я рад, что президент (партии) приняла мое приглашение", – сказал Орбан.

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Он рассказал, что они с Вайдель обсудили много вопросов, но самым важным было то, чего венгры могут ожидать от "АдГ".

"Все важные пункты программы "АдГ" являются теми, которые принесут пользу Венгрии, от миграционной до энергетической политики. Важнейший урок встречи... заключается в том, что все, что "АдГ" представляет сегодня, если оно будет реализовано, будет хорошим для Венгрии", – заявил Орбан.

Он также сказал, что если правящая элита не хочет быть на стороне народа, но появляется партия, которая делает это, то за этой партией будущее. "Совершенно ясно, что за "АдГ" – будущее", – убежден венгерский премьер-министр.

Напомним, что ранее немецкое правительство обвинило американского миллиардера Илона Маска во вмешательстве в выборы из-за его открытой поддержки "Альтернативы для Германии".

А кандидат в канцлеры Фридрих Мерц назвал действия Маска в отношении Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля.

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