В Приднестровье отпустили еще одного политзаключенного

Молдавские правозащитники сообщили об освобождении в непризнанном Приднестровье еще одного человека, задержанного по надуманным обвинениям, в рамках последних договоренностей между Кишиневом и Тирасполем.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В правозащитной общественной ассоциации Promo-LEX сообщили Europa Liberă, что вторым освобожденным стал Станислав Мензазарь, который находился за решеткой с 2020 года. Об этом стало известно вскоре после того, как отпустили первого политзаключенного.

Мензазаря вместе с еще тремя мужчинами в 2020 году похитили "спецслужбы" непризнанного региона. Двух из них сразу же отпустили, а Мензазаря обвинили в якобы шпионаже. Задержанного одновременно с ним Андриана Глижина отпустили в 2023 году.

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Освобождение пяти политзаключенных было одним из условий, по которому Кишинев согласился на "венгерские" поставки газа непризнанному региону.

В Бюро реинтеграции подтвердили информацию о первых освобождениях и отметили, что добавили в первоначальный список имена еще трех человек, сообщает Newsmaker.

Напомним, 10 февраля в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса, а лидер непризнанного региона сообщил, что газ будут покупать за кредит от России.

Для поставок газа Приднестровью венгерской компанией нужно будет использовать частично и ГТС Украины.

В то же время Кишинев продолжает настаивать на том, чтобы Тирасполь принял помощь от ЕС.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь