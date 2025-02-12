В Швеции предлагают усилить меры безопасности в школах после стрельбы с 11 погибшими

В Швеции предлагают усилить меры безопасности в учебных заведениях после смертельной стрельбы в Эребру, где мужчина из огнестрельного оружия убил 10 человек и после того застрелился сам.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Партии правящей коалиции хотят усилить меры предосторожности на всех уровнях образования, от начальных школ до муниципальных учебных заведений для взрослых.

Первоначальные предложения разрабатывали еще до трагедии в Эребру, тогда речь шла только о старших классах и высших учебных заведениях.

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Среди прочего, предлагают предоставить право охране школ осматривать рюкзаки учеников и посетителей.

Также предлагают ограничить вход в учебные заведения, чтобы посторонние лица не могли незаметно зайти на территорию – например, с помощью карточек-пропусков.

Кроме того, заведения хотят обязать разработать планы реагирования на экстраординарные ситуации и периодически тренироваться выполнять их.

Изменения в законодательство надеются принять в ближайшие полгода, чтобы с 1 июля они уже вступили в силу.

Перед этим заговорили об ужесточении законодательства в отношении оружия.

Напомним, 4 февраля в учебном заведении для взрослых в городе Эребру погибли 11 человек – среди которых нападавший – и многие получили ранения.

Впоследствии в полиции официально назвали личность стрелка, 35-летнего мужчины. Явных мотивов его поступка не установили. Стрельбу называют худшей в новейшей истории страны.