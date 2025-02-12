Міністр оборони Канади назвав образливими заяви Трампа про "51-й штат"

Канадський міністр оборони Білл Блер розкритикував заклики Дональда Трампа перетворити Канаду на "51-й американський штат", хоча й висловив упевненість, що вони не несуть загрози.

Про це він сказав журналістам у середу, 12 лютого, під час візиту до Брюсселя, передає "Європейська правда" з посиланням на CTV News.

Блер сказав, що коментарі Трампа в бік Канади "позбавлені поваги й викликають занепокоєння", але він не бачить в них серйозної загрози.

"Безумовно, ми стурбовані цими зауваженнями, і я думаю, що в переважній більшості для всіх канадців ці зауваження є образливими. Ми пишаємося нашою країною", – наголосив міністр.

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За його словами, Канада запевнила своїх союзників, що "готова стати на захист нашої країни".

Після свого обрання в листопаді Трамп неодноразово заявляв, що Канада може уникнути тарифів, ставши "51-м американським штатом".

Минулого тижня канадський премʼєр Джастін Трюдо заявив на закритому заході, що загроза з боку Трампа є "реальною", посилаючись на його бажання отримати доступ до критично важливих для Канади корисних копалин.