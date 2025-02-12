Министр обороны Канады назвал оскорбительными заявления Трампа о "51-м штате"

Канадский министр обороны Билл Блэр раскритиковал призывы Дональда Трампа превратить Канаду в "51-й американский штат", хотя и выразил уверенность, что они не несут угрозы.

Об этом он сказал журналистам в среду, 12 февраля, во время визита в Брюссель, передает "Европейская правда" со ссылкой на CTV News.

Блэр сказал, что комментарии Трампа в сторону Канады "лишены уважения и вызывают беспокойство", но он не видит в них серьезной угрозы.

"Безусловно, мы обеспокоены этими замечаниями, и я думаю, что в подавляющем большинстве для всех канадцев эти замечания являются оскорбительными. Мы гордимся нашей страной", – подчеркнул министр.

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По его словам, Канада заверила своих союзников, что "готова встать на защиту нашей страны".

После своего избрания в ноябре Трамп неоднократно заявлял, что Канада может избежать тарифов, став "51-м американским штатом".

На прошлой неделе канадский премьер Джастин Трюдо заявил на закрытом мероприятии, что угроза со стороны Трампа является "реальной", ссылаясь на его желание получить доступ к критически важным для Канады полезным ископаемым.