Президент Австрії назвав варіанти після невдалого формування уряду ультраправими

Президент Австрії Александер ван дер Беллен заявив, що після провалу коаліційних переговорів на чолі з ультраправою Партією свободи є чотири варіанти дій.

Про це він сказав у телезверненні до нації, його слова наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Серед можливий подальших варіантів дій ван дер Беллен перелічив позачергові вибори, які можуть відбутися не раніше, ніж через три місяці; формування уряду меншості; нова спроба створити коаліцію, здатну забезпечити більшість; або тимчасовий уряд експертів.

Він пообіцяв визначитись з варіантом у найближчі дні.

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"Тому найближчими днями я проведу дискусії з політиками, щоб визначити, який з цих чотирьох варіантів може бути успішним, якнайшвидше і якнайдовше", – сказав австрійський президент.

Він також закликав всі сторони проявити дух компромісу, якого, на його думку, не вистачало в коаліційних переговорах.

Як відомо, 12 лютого переговори про формування уряду в Австрії між ультраправою Партією свободи і консервативною Народною партією остаточно провалились.

Лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль, який претендував на посаду канцлера, в середу повернув мандат на формування коаліції президенту Александру ван дер Беллену.

Як уже повідомляла "ЄвроПравда", головною перешкодою на переговорах стало наполягання Партії свободи на тому, що вона контролюватиме і Міністерство фінансів, і Міністерство внутрішніх справ.

Так само партія висунула довгий список неприйнятних для "народників" вимог, таких як винятки з санкцій проти Росії або оскарження переваги судових рішень Європейського Союзу.

Нагадаємо, Австрійська партія свободи стала переможцем парламентських виборів у вересні 2024 року.

Але спершу переговори про уряд вели консерватори з Народної партії разом із соціалістами й лібералами. Коли ж вони провалились на початку січня, президент Австрії вручив переговорний мандат лідеру ультраправих Герберту Кіклю.

Австрія не мала ультраправого канцлера з 1950-х років.

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