Президент Австрии назвал варианты после неудачного формирования правительства ультраправыми

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что после провала коалиционных переговоров во главе с ультраправой Партией свободы есть четыре варианта действий.

Об этом он сказал в телеобращении к нации, его слова приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Среди возможных дальнейших вариантов действий ван дер Беллен перечислил внеочередные выборы, которые могут состояться не ранее, чем через три месяца; формирование правительства меньшинства; новая попытка создать коалицию, способную обеспечить большинство; или временное правительство экспертов.

Он пообещал определиться с вариантом в ближайшие дни.

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"Поэтому в ближайшие дни я проведу дискуссии с политиками, чтобы определить, какой из этих четырех вариантов может быть успешным, как можно быстрее и как можно дольше", – сказал австрийский президент.

Он также призвал все стороны проявить дух компромисса, которого, по его мнению, не хватало в коалиционных переговорах.

Как известно, 12 февраля переговоры о формировании правительства в Австрии между ультраправой Партией свободы и консервативной Народной партией окончательно провалились.

Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль, который претендовал на пост канцлера, в среду вернул мандат на формирование коалиции президенту Александру ван дер Беллену.

Как уже сообщала "ЕвроПравда", главным препятствием на переговорах стало настаивание Партии свободы на том, что она будет контролировать и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел.

Так же партия выдвинула длинный список неприемлемых для "народников" требований, таких как исключения из санкций против России или обжалование преимущества судебных решений Европейского Союза.

Напомним, Австрийская партия свободы стала победителем парламентских выборов в сентябре 2024 года.

Но сначала переговоры о правительстве вели консерваторы из Народной партии вместе с социалистами и либералами. Когда же они провалились в начале января, президент Австрии вручил переговорный мандат лидеру ультраправых Герберту Киклю.

Австрия не имела ультраправого канцлера с 1950-х годов.

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