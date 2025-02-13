Трамп рассчитывает встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным несколько раз и предположил, что они, вероятно, встретятся сначала в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете в среду, 12 февраля, передает The Hill, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что, "в конце концов, ожидает встречи" с Путиным.

"На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы также встретимся, вероятно, в Саудовской Аравии. Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", – сказал он.

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Когда именно состоятся эти встречи пока неизвестно, однако Трамп сказал, что это будет "не в слишком отдаленном будущем".

Стоит обратить внимание, что комментарии Трампа появились через несколько часов после его телефонного разговора с Путиным. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила журналистам, что ей не известно ни о каких предпосылках, которые должны быть выполнены для того, чтобы встреча состоялась.

В начале февраля писали, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются Россией как возможные места проведения саммита между Трампом и Путиным.