В МЗС відкинули звинувачення з Будапешта у "дискредитаційній кампанії"

Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення угорської влади про нібито "кампанію дискредитації" з боку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС від 13 лютого.

В МЗС категорично відкинули угорські звинувачення про нібито "дискредитаційну кампанію" проти угорської влади, яку веде Київ.

"Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн", – наголосили у відомстві.

В МЗС зазначили, що таку позицію донесли зокрема у розмові з міністром – парламентським держсекретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром, який приїздив до Києва 10 лютого і мав зустріч із заступником глави МЗС Олександром Міщенком..

"Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України. Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії", – дорікнули в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Україна залишається відданою принципам партнерства і налаштована на конструктивний діалог, а подібні кроки Будапешта слугують виключно інтересам Росії, яка прагне сіяти розбрат.

Раніше, нагадаємо, премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні та звинуватив у цьому Україну.