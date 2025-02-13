В МИД отвергли обвинения из Будапешта в "дискредитационной кампании"

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения венгерских властей о якобы "кампании дискредитации" со стороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД от 13 февраля.

В МИД категорически отвергли обвинения о якобы "дискредитационной кампании" против венгерских властей, которую ведет Киев.

"Украина никогда не вела и не будет вести никаких подобных кампаний против партнеров, в частности соседней Венгрии. Тем более не намерены вмешиваться во внутренние дела других стран", – отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что такую позицию донесли в частности в разговоре с министром – парламентским госсекретарем Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяром, который приезжал в Киев 10 февраля и провел встречу с заместителем главы МИД Александром Мищенко.

"Несмотря на конструктивный прием венгерского коллеги в Киеве и организацию по срочной просьбе внешнеполитического ведомства Венгрии всех запрашиваемых встреч, оказалось, что главной целью господина Мадяра была съемка в центре украинской столицы провокационного видео с манипулятивными заявлениями и дискредитацией руководства Украины. Ничто не дискредитирует венгерских чиновников больше, чем их собственные действия", – упрекнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Украина остается преданной принципам партнерства и настроена на конструктивный диалог, а подобные шаги Будапешта служат исключительно интересам России, которая стремится сеять раздор.

Ранее, напомним, премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране и обвинил в этом Украину.