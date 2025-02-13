В Германии говорят, что за последние три года боеготовность ее армии упала

Боеготовность немецкой армии сейчас ниже, чем была на момент полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили агентству Reuters многочисленные военные чиновники, законодатели и оборонные эксперты.

По их словам, даже если новое правительство увеличит расходы на оборону, оно будет годами испытывать трудности. В частности, из-за недостатка противовоздушной обороны, артиллерии и солдат.

"Перед вторжением России в Украину мы имели восемь бригад с готовностью около 65%", – сказал в интервью агентству полковник Андре Вестнер, председатель Ассоциации немецких вооруженных сил.

По его словам, отправка оружия, боеприпасов и техники в Украину, а также ускорение собственных учений в Германии негативно повлияли на имеющуюся технику. "Все это означает, что готовность немецких сухопутных войск снизилась до уровня около 50%", – сказал он.

Канцлер Олаф Шольц пообещал после российского полномасштабного вторжения капитально обновить устаревшую немецкую армию. Но спустя три года обещание предоставить альянсу НАТО две дивизии к 2025 и 2027 годам столкнулось с серьезными трудностями, заявили более десятка военных чиновников, законодателей и экспертов по вопросам обороны.

Историческое обещание Шольца не сработало, отметили источники, обвиняя в этом отсутствие ощущения срочности, дисфункциональную систему закупок и напряженность в финансах.

Берлин не смог полностью оснастить войска для дивизии НАТО к началу этого года и в любом случае не имеет средств противовоздушной обороны для их поддержки, говорят источники. Обещание создать дивизию НАТО к 2027 году "давно за пределами нашей досягаемости", сказал военный источник.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус вновь отверг требование новой американской администрации по расходам на оборону в размере 5% от ВВП, отметив, что и сами США не соответствуют этому показателю.

Накануне новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп требует от союзников по НАТО тратить 5% от ВВП на оборону, а также добавил, что расходов в размере 2% от ВВП уже недостаточно.