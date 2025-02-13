У Сербії – арешти після смертельної пожежі в будинку для літніх людей

Правоохоронці в Сербії повідомили про арешт чотирьох працівників Міністерства праці та зайнятості у звʼязку з пожежею в будинку для літніх людей у січні, в якій загинули восьмеро людей.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Чотирьох арештованих сербських посадовців підозрюють у тому, що вони допустили проведення робіт у будинку для літніх людей під Белградом, які не відповідали вимогам законодавства.

Голова Вищої прокуратури Белграда Ненад Стефанович заявив, що урядові інспектори з січня 2014 року по грудень 2024-го визначили наявність недоліків у роботах, виконаних у будинку, але потім помилково визначили, що порушення були усунуті.

У прокуратурі додали, що, допустивши неякісне виконання робіт у будинку, підозрювані дозволили ремонтній компанії отримати вигоду на суму понад 1,5 мільйона динарів (12,8 тисячі євро), стягуючи з користувачів плату за свої послуги.

У січні Вища прокуратура Белграда також розпочала розслідування проти трьох людей, відповідальних за будинок, за підозрою в недотриманні правил, зокрема директора закладу.

Унаслідок пожежі в будинку 20 січня загинули вісім людей і 13 отримали поранення.

Сербські ЗМІ раніше виявили, що під час пожежі в закладі перебували понад 30 людей – більше за кількість, передбачену ліцензією. Також у ніч пожежі усупереч правилам не чергував жоден медик.

У листопаді 2024 року під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві людини.