Правоохранители в Сербии сообщили об аресте четырех сотрудников Министерства труда и занятости в связи с пожаром в доме престарелых в январе, в котором погибли восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Четырех арестованных сербских чиновников подозревают в том, что они допустили проведение работ в доме престарелых под Белградом, которые не соответствовали требованиям законодательства.

Глава Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович заявил, что правительственные инспекторы с января 2014 года по декабрь 2024-го определили наличие недостатков в работах, выполненных в доме, но потом ошибочно определили, что нарушения были устранены.

В прокуратуре добавили, что, допустив некачественное выполнение работ в доме, подозреваемые позволили ремонтной компании получить выгоду на сумму более 1,5 млн динаров (12,8 тысячи евро), взимая с пользователей плату за свои услуги.

В январе Высшая прокуратура Белграда также начала расследование против трех человек, ответственных за дом, по подозрению в несоблюдении правил, в частности директора заведения.

В результате пожара в доме 20 января погибли восемь человек и 13 получили ранения.

Сербские СМИ ранее обнаружили, что во время пожара в заведении находились более 30 человек – больше количества, предусмотренного лицензией. Также в ночь пожара вопреки правилам не дежурил ни один медик.

В ноябре 2024 года во время пожара в доме престарелых в Сербии погибли два человека.