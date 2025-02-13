В Швеции раскрыли детали подозрений против 18-летнего парня, который мог готовить теракт

В прокуратуре Швеции сообщили, что задержанный несколько дней назад юноша мог готовить теракт в Стокгольме и Сконе.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре сообщили, что 18-летнего юношу подозревают в подготовке теракта в Стокгольме и в Сконе.

"Благодаря этой операции мы, скорее всего, предотвратили какую-то атаку", – отметил заместитель генпрокурора Генрик Олин.

Суд принял решение о мере пресечения в виде ареста на следующий день после его задержания 11 февраля.

Юноша уже был известен правоохранителям с 2022 года, когда участвовал в беспорядках после одной из провокационных акций с сожжением Корана и некоторое время провел под арестом. Также он имеет судимость за ограбления и преступления, связанные с наркотиками.

Теперь его подозревают в подготовке теракта, участии в террористической организации с отягчающими обстоятельствами, покушении на убийство и подготовке к серьезному нарушению закона о легковоспламеняющихся и взрывчатых веществах.

По материалам дела, приготовления к будущей атаке с исламистскими мотивами велись с августа 2024 года.

"Над этим расследованием мы работали уже долгое время. Мы принимаем меры тогда, когда это необходимо – что и сделали на данном этапе", – прокомментировал представитель Службы госбезопасности Карл Мелин.

Напомним, Национальный центр по оценке террористических угроз понизил уровень опасности для Швеции с максимального 5-го до 4-го.