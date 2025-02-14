Зеленський нічого не знає про анонсовану Трампом зустріч з росіянами в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не знає про нібито зустріч українських представників з представниками Росії в Мюнхені у п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами в Мюнхені на полях щорічної конференції з питань безпеки 14 лютого.

Президента запитали про те, чи буде він або хтось із членів української делегації зустрічатися в Мюнхені з росіянами, про що напередодні оголосив президент США Дональд Трамп.

"Ні, мені не відомо про це. Але можливо хтось знає більше за мене", – сказав президент, сміючись.

Дональд Трамп заявив 13 лютого, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії і США.

Опісля глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що жодних представників Росії не було акредитовано на захід.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що представників РФ не запрошували на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Росія не бере участі в Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року.