Зеленский ничего не знает об анонсированной Трампом встрече с россиянами в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает о якобы встрече украинских представителей с представителями России в Мюнхене в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в Мюнхене на полях ежегодной конференции по вопросам безопасности 14 февраля.

Президента спросили, будет ли он или кто-то из членов украинской делегации встречаться в Мюнхене с россиянами, о чем накануне объявил президент США Дональд Трамп.

"Нет, мне не известно об этом. Но, возможно, кто-то знает больше меня", – сказал президент, смеясь.

Дональд Трамп заявил 13 февраля, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России и США.

После глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что никакие представители России не были аккредитованы на мероприятие.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что представителей РФ не приглашали на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года.