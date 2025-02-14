Глава МЗС Фінляндії: до миру з Росією ще дуже далеко

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила в п'ятницю, що не бачить шансів на швидке припинення російського вторгнення в Україну, незважаючи на зусилля США щодо встановлення миру в Україні.

Її слова наводить агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен сказала, що має мало впевненості в тому, що глава РФ Владімір Путін буде дотримуватися мирного плану США.

"Після всього, що росіяни зробили за останні 15 років, після того, як вони досі нападають на Україну і ведуть віроломну гібридну війну проти Європи, до миру з Росією ще дуже далеко", – сказала фінська міністерка в коментарі німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Поки Москва продовжує зосереджуватися на економіці війни і переслідувати політичні цілі, які виходять далеко за межі України, ми не можемо обмежувати переговори Україною і не можемо довіряти росіянам", – додала Валтонен.

Росія в її нинішньому вигляді є загрозою не тільки для України і всієї Європи, але й для всього трансатлантичного альянсу, вважає глава фінської дипломатії.

"Будь-який мирний план зараз зазнає невдачі через російського президента Владіміра Путіна. Своїми словами і діями він щодня дає зрозуміти, що не хоче миру", – вважає вона.

Міністерка закликала долучити європейських союзників до столу переговорів.

"З цього важливого питання ще більш нагальною, ніж будь-коли, є відверта розмова з нашими партнерами в США. Трамп і його команда повинні зрозуміти, що переговори з Росією стосуються не лише України, але й архітектури безпеки Європи в цілому", – сказала Валтонен.

Міністр оборони США Піт Гегсет 14 лютого допустив, що Європа може бути залучена до дискусій про врегулювання війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у четвер також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

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