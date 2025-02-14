Глава МИД Финляндии: до мира с Россией еще очень далеко

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в пятницу, что не видит шансов на быстрое прекращение российского вторжения в Украину, несмотря на усилия США по установлению мира в Украине.

Ее слова приводит агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Валтонен сказала, что у нее мало уверенности в том, что глава РФ Владимир Путин будет придерживаться мирного плана США.

"После всего, что россияне сделали за последние 15 лет, после того, как они до сих пор нападают на Украину и ведут вероломную гибридную войну против Европы, до мира с Россией еще очень далеко", – сказала финская министр в комментарии немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Пока Москва продолжает сосредотачиваться на экономике войны и преследовать политические цели, которые выходят далеко за пределы Украины, мы не можем ограничивать переговоры Украиной и не можем доверять россиянам", – добавила Валтонен.

Россия в ее нынешнем виде является угрозой не только для Украины и всей Европы, но и для всего трансатлантического альянса, считает глава финской дипломатии.

"Любой мирный план сейчас терпит неудачу из-за российского президента Владимира Путина. Своими словами и действиями он ежедневно дает понять, что не хочет мира", – считает она.

Министр призвала привлечь европейских союзников к столу переговоров.

"По этому важному вопросу еще более насущным, чем когда-либо, является откровенный разговор с нашими партнерами в США. Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом", – сказала Валтонен.

Министр обороны США Пит Хегсет 14 февраля допустил, что Европа может быть привлечена к дискуссиям об урегулировании войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

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