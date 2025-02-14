Президент і глава МЗС Чехії пояснили Келлогу важливість допомоги Україні

Чеський президент Петр Павел і глава дипломатії Чехії Ян Ліпавський зустрілись із посланником США з питань України та Росії Кітом Келлоггом на полях Мюнхенської безпекової конференції вдень 14 лютого.

Це Ліпавський підтвердив порталу Novinky, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Чехії розповів, що на зустрічі з Келлогом обговорювалась нинішня війна в Україні.

"Разом з президентом Петром Павелом ми обговорили, як озброїти Україну настільки, щоб вона могла захистити себе від російського агресора і щоб режим Путіна ніколи більше не зміг напасти на неї в майбутньому", – додав він.

Глава чеської дипломатії зустрівся з Кітом Келлоггом вдруге за тиждень: на початку лютого Ліпавський перебував у Вашингтоні, де вони з представником президента США обговорювали ситуацію з безпекою в Європі.

Кіт Келлог також бере участь у Мюнхенській безпековій конференції, де серед американських посадовців перебувають віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.

Очікується, що всі троє американських державних діячів проведуть переговори з українською делегацією, причому Венс раніше анонсував прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським.