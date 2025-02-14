Президент и глава МИД Чехии объяснили Келлогу важность помощи Украине

Чешский президент Петр Павел и глава дипломатии Чехии Ян Липавский встретились с посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлоггом на полях Мюнхенской конференции по безопасности днем 14 февраля.

Это Липавский подтвердил порталу Novinky, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Чехии рассказал, что на встрече с Келлогом обсуждалась нынешняя война в Украине.

"Вместе с президентом Петром Павелом мы обсудили, как вооружить Украину настолько, чтобы она могла защитить себя от российского агрессора и чтобы режим Путина никогда больше не смог напасть на нее в будущем", – добавил он.

Глава чешской дипломатии встретился с Китом Келлоггом второй раз за неделю: в начале февраля Липавский находился в Вашингтоне, где они с представителем президента США обсуждали ситуацию с безопасностью в Европе.

Кит Келлог также участвует в Мюнхенской конференции по безопасности, где среди американских чиновников находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Ожидается, что все трое американских государственных деятелей проведут переговоры с украинской делегацией, причем Вэнс ранее анонсировал прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.