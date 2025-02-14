Каллас о речи Вэнса: они пытаются поссориться с нами, а мы не хотим

Главный дипломат Европейского Союза считает, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызывает впечатление, что Америка "пытается поссориться" с Европой.

Об этом она сказала во время выступления на конференции в пятницу, 14 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Каллас, если послушать речь Вэнса в Мюнхене, то "они (американцы. – Ред.) пытаются поссориться с нами, а мы не хотим ссориться с нашими друзьями".

Топ-дипломат ЕС добавила, что союзники должны сосредоточиться на больших угрозах, таких как агрессия России против Украины.

Основную часть своей речи в Мюнхене Джей Ди Вэнс посвятил критике политики ЕС по противодействию фейкам и пропаганде.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре тоже не согласился с критикой Европы в речи вице-президента США.