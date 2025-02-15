Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Схооф написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Нидерландов заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины его страной, "и так долго, как это потребуется".

"Мы хотим мира благодаря силе, а не войны из-за слабости. Для прочного мира в Украине с надежными гарантиями безопасности и для безопасности Европы в целом Украина должна иметь возможность вести переговоры с максимально сильной позиции", – подчеркнул Схооф.

Он также добавил, что как Украина, так и Европа должны иметь место за столом переговоров.

"Плохая сделка без участия Украины и Европы – это не вариант. Это будет вознаграждением за российскую агрессию и приглашением к дальнейшей агрессии. Россия не должна выйти из этой войны победительницей", – резюмировал премьер Нидерландов.

В свою очередь Зеленский отметил, что на его встрече с главой правительства Нидерландов речь шла об "объединенной дипломатии", наработке надежных гарантий безопасности, ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины.

"Поговорили и о поддержке наших граждан, которые были вынуждены выехать из Украины из-за российской агрессии. Я благодарен Нидерландам за совместную работу в рамках "Рамштайн" и за то, что помощь Украине не уменьшается после трех лет войны", – добавил он.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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