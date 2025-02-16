В Белом доме назвали "недальновидным" отказ Зеленского подписывать соглашение о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский приказал не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине, поскольку документ не предлагал почти ничего взамен – в Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

По словам одного из нынешних и одного из бывших украинских чиновников, предложение США не предусматривало никаких конкретных гарантий безопасности взамен.

"Я не позволил министрам подписать соответствующее соглашение, потому что, по моему мнению, оно не готово защитить нас, наши интересы", – сказал Зеленский AP в субботу в Мюнхене.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил, что "президент Зеленский недальновидно отнесся к замечательной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

Хьюз заявил, что соглашение о полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, отправленные Киеву, и одновременно будет способствовать росту украинской экономики.

Хьюз добавил, что Белый дом считает, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью длительного мира". "США признают это, россияне признают это, и украинцы должны признать это", – сказал спикер.

По словам источника агентства, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс не обсуждали детали американского документа во время встречи в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам чиновника, эта встреча была "очень хорошей" и "содержательной", и Вэнс четко дал понять, что их с Трампом главной целью является достижение прочного, длительного мира.

Зеленский сказал Вэнсу, что настоящий мир требует от Украины "сильной позиции" в начале переговоров, подчеркнул, что американские переговорщики должны приехать в Украину, и что США, Украина и Европа должны быть за столом переговоров с Россией.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

Как известно, для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и Вэнса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.