Прем’єр Баварії зажадав від Берліна прямих переговорів з "Талібаном" щодо нелегалів

Після наїзду автомобіля на демонстрацію в Мюнхені, який слідство вважає ісламістським терактом, і затримання афганця, підозрюваного в цьому нападі, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав уряд Німеччини негайно провести перемовини з талібами щодо депортацій до Афганістану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За словами Зьодера, глави МЗС і МВС "повинні вже з понеділка", 17 лютого, почати безпосередньо домовлятися з талібами про здійснення депортаційних рейсів, щоб насамперед "захищати інтереси нашої країни".

За його словами, такі висилки слід проводити щотижня.

"Досить! Німеччині потрібен негайний план дій щодо Афганістану", – заявив лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) в інтерв'ю Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 16 лютого.

"Ті афганці, які підлягають висилці, мають швидко покинути країну, а видачу віз для новоприбулих необхідно на найближчий час призупинити", – зауважив прем’єр Баварії.

За даними Зьодера, тільки в Баварії зараз проживає майже дві тисячі афганців, які підлягають депортації, до того ж близько 200 з них вчинили тяжкі злочини.

Нагадаємо, 13 лютого нападник-водій в'їхав у натовп демонстрантів у Мюнхені. Три десятки людей постраждали. Нападник виявився громадянином Афганістану, який зізнався, що діяв навмисне.

Через два дні після подій від отриманих важких травм померли дворічна дівчинка і 37-річна жінка.