Премьер Баварии потребовал от Берлина прямых переговоров с "Талибаном" по нелегалам

После наезда автомобиля на демонстрацию в Мюнхене, который следствие считает исламистским терактом, и задержания афганца, подозреваемого в этом нападении, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал правительство Германии немедленно провести переговоры с талибами по депортации в Афганистан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По словам Зедера, главы МИД и МВД "должны уже с понедельника", 17 февраля, начать непосредственно договариваться с талибами об осуществлении депортационных рейсов, чтобы прежде всего "защищать интересы нашей страны".

По его словам, такие высылки следует проводить еженедельно.

"Хватит! Германии нужен немедленный план действий в отношении Афганистана", – заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС) в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

"Те афганцы, которые подлежат высылке, должны быстро покинуть страну, а выдачу виз для вновь прибывших необходимо на ближайшее время приостановить", – отметил премьер Баварии.

По данным Зедера, только в Баварии сейчас проживает почти две тысячи афганцев, подлежащих депортации, к тому же около 200 из них совершили тяжкие преступления.

Напомним, 13 февраля нападавший-водитель въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене. Три десятка человек пострадали. Нападавший оказался гражданином Афганистана, который признался, что действовал умышленно.

Через два дня после событий от полученных тяжелых травм скончались двухлетняя девочка и 37-летняя женщина.