МИД Литвы: ЕС больше не может полагаться на войска США для гарантий безопасности

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что период, когда Европа могла полагаться на американские войска для обеспечения своей безопасности, закончился, но подчеркнул, что это не означает, что отношения между США и Европой начали ухудшаться.

Об этом он заявил в понедельник, 17 февраля, в интервью литовским СМИ, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Глава литовской дипломатии заявил, что время, когда Европа могла полагаться на американское присутствие и военные гарантии, закончилось.

"Это не то, что все закончилось, мы объявили дату и с этого момента Америка не поддерживает, это так не работает, есть определенное планирование, этапы, как долго мы можем делать, что, как долго американцы смогут передислоцировать силы", – сказал он.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет предостерег союзников по НАТО в Европе, что американские войска не останутся на континенте навсегда, и призвал их увеличить свои расходы на оборону. На это Будрис отметил, что не видит в этих заявлениях Вашингтона стратегического разрыва между США и Европой.

Он акцентировал: США отмечают, что хотят, чтобы Европа была сильным партнером, а затем литовский дипломат не считает, что стоит рассматривать это "как ослабление трансатлантической связи", – сказал он.

По словам Будриса, если Европа не предпримет шагов для укрепления своей обороны, то "последствия могут быть другими".

"Если Европа не встанет и не скажет, что да, у нас есть возможности, да, мы можем решить это за пять лет, это за десять – это будет плохо", – сказал глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что в то время, когда говорят о необходимости США в Европе, Вашингтон также нуждается в поддержке континента.

"Европа нужна США как крупнейший в мире рынок (...) Европа нужна США там, где они видят самые большие вызовы, с тем же Китаем, стабилизация Ближнего Востока, борьба с международным терроризмом, предотвращение экспансии России в Африке, защита Арктики, я смотрю на карту и не могу придумать точку, где мы не нужны США", – добавил он.

Недавно Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что верит в единство НАТО, но соглашается с тем, что Альянсу нужно больше финансировать национальную оборону.