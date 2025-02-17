На одіозну представницю ультраправих Румунії поскаржились у прокуратуру за слова про Чаушеску

На одіозну ультраправу політикиню Діану Шошоаке поскаржилися до прокуратури Румунії через її схвальні слова про диктатора Чаушеску у виступі в Європарламенті.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Інститут з розслідування злочинів комунізму та пам’яті про румунів в екзилі оголосив, що спрямував до прокурутури скаргу на Шошоаке стосовно злочину "публічного просування культу осіб, виних у скоєнні геноциду, злочинів проти людяності і воєнних злочинів".

Приводом став виступ Шошоаке у Європарламенті 11 лютого, де вона похвалила диктатора Чаушеску.

"Ви дискредитуєте Трампа, дискредитуєте Путіна, ви ведете війну з усіма. Ви хочете стратегії? Маю для вас пораду. Подивіться на політику Ніколає Чаушеску. Ніхто ніколи не зрівнявся з ним. Так, він диктатор, але у нього була найкраща зовнішня політика. Йому вдалося посадити за один стіл Ізраїль і Палестину та принести мир у регіон… Урсула фон дер Ляєн лише втягує нас у війну з усіма", – заявила тоді Шошоаке.

Інститут вбачає у її висловлюванні прославляння особи Чаушеску та порушення закону.

У поданні пригадали і давніші схвальні висловлювання Шошоаке про румунського диктатора, зокрема у листопаді 2024 року.

"Нещодавня промова євродепутатки Діани Шошоаке на пленарному засіданні Європарламенту, де вона похвалила диктатора Чаушеску, є образою пам’яті постраждалих від комуністичного режиму і наступом на демократичні цінності, які нині поділяють Румунія та Європа. Неприйнятно, щоб через 35 років після революції 1989 року символ репресивного минулого у популістській демагогічній риториці перетворювали на модель для наслідування", – заявив виконавчий директор Інституту Даніел Шандру.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону, а за день до того обіцяла привести у Європарламент священника, щоб "прогнати звідти дияволів".

Під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Шошоаке хотіла балотуватися на президентських виборах 2024 року, але суд вирішив, що особа з такими поглядами не може претендувати на найвищу посаду.