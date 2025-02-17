На представительницу ультраправых Румынии пожаловались в прокуратуру за слова о Чаушеску

На одиозного ультраправого политика Диану Шошоаке пожаловались в прокуратуру Румынии из-за ее одобрительных слов о диктаторе Чаушеску в выступлении в Европарламенте.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Институт по расследованию преступлений коммунизма и памяти о румынах в изгнании объявил, что направил в прокурутуру жалобу на Шошоаке относительно совершения преступления "публичного продвижения культа лиц, виновных в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений".

Поводом стало выступление Шошоаке в Европарламенте 11 февраля, где она похвалила диктатора Чаушеску.

"Вы дискредитируете Трампа, дискредитируете Путина, вы ведете войну со всеми. Вы хотите стратегии? У меня есть для вас совет. Посмотрите на политику Николае Чаушеску. Никто никогда не сравнился с ним. Да, он диктатор, но у него была лучшая внешняя политика. Ему удалось посадить за один стол Израиль и Палестину и принести мир в регион... Урсула фон дер Ляйен лишь втягивает нас в войну со всеми", – заявила тогда Шошоаке.

Институт видит в ее высказывании прославление личности Чаушеску и нарушение закона.

В представлении вспомнили и более давние одобрительные высказывания Шошоаке о румынском диктаторе, в частности в ноябре 2024 года.

"Недавняя речь евродепутата Дианы Шошоаке на пленарном заседании Европарламента, где она похвалила диктатора Чаушеску, является оскорблением памяти пострадавших от коммунистического режима и наступлением на демократические ценности, которые сейчас разделяют Румыния и Европа. Неприемлемо, чтобы через 35 лет после революции 1989 года символ репрессивного прошлого в популистской демагогической риторике превращали в модель для подражания", – заявил исполнительный директор Института Даниэл Шандру.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону, а за день до того обещала привести в Европарламент священника, чтобы "прогнать оттуда дьяволов".

Во время своего первого выступления в Европарламенте Шошоаке отметилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Шошоаке хотела баллотироваться на президентских выборах 2024 года, но суд решил, что лицо с такими взглядами не может претендовать на высший пост.