Віцеканцлер Німеччини розкритикував Маска і закликав створити європейський X

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що американська Кремнієва долина захопила цифровий простір Європи, і закликав ЄС відмовитися від залежності від "технологічних олігархів" на кшталт Ілона Маска.

Заяву Габека наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, такі люди як Маск своїми діями підривають демократію. Віцеканцлер також назвав вплив Маска прямою загрозою європейським цінностям.

"Наймогутніша людина у світі – президент США (Дональд Трамп) – і найбагатша людина у світі Ілон Маск об'єдналися, щоб знищити межі влади", – сказав Габек, маючи на увазі значну роль Маска в адміністрації Трампа.

Габек звинуватив Маска та інших американських технологічних гігантів у тому, що вони просувають лицемірне бачення "свободи слова", зберігаючи свої бізнес-моделі та алгоритми під такою ж суворою охороною, як і "державну таємницю".

"Вони повинні регулюватися. Якщо необхідно, регулюватися так, щоб це відповідало нашим цінностям", – вказав він.

Однак віцеканцлер вважає, що європейське регулювання не справляється з цим завданням.

"Чому у нас немає власної німецької або європейської комунікаційної платформи? Ми не можемо залежати від китайських алгоритмів або ультраправих фантазій Ілона Маска, коли йдеться про формування нашої демократії", – додав він.

Габек закликав Європу повернути контроль над своїм цифровим простором не тільки в соціальних мережах, а й у всіх галузях, у яких "технологічне лідерство покинуло континент".

Нагадаємо, ще на початку січня американський мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск публічно висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" напередодні дострокових виборів у країні 23 лютого.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц назвав дії Маска щодо Німеччини "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

Більше читайте у статті: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.