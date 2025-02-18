Вице-канцлер Германии раскритиковал Маска и призвал создать европейский X

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что американская Кремниевая долина захватила цифровое пространство Европы, и призвал ЕС отказаться от зависимости от "технологических олигархов" вроде Илона Маска.

Заявление Хабека приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

По его словам, такие как Маск своими действиями подрывают демократию. Вице-канцлер также назвал влияние Маска прямой угрозой европейским ценностям.

"Самый могущественный человек в мире – президент США (Дональд Трамп) – и самый богатый человек в мире Илон Маск объединились, чтобы уничтожить границы власти", – сказал Хабек, имея в виду значительную роль Маска в администрации Трампа.

Хабек обвинил Маска и других американских технологических гигантов в том, что они продвигают лицемерное видение "свободы слова", сохраняя свои бизнес-модели и алгоритмы под такой же строгой охраной, как и "государственную тайну".

"Они должны регулироваться. Если необходимо, регулироваться так, чтобы это соответствовало нашим ценностям", – указал он.

Однако вице-канцлер считает, что европейское регулирование не справляется с этой задачей.

"Почему у нас нет собственной немецкой или европейской коммуникационной платформы? Мы не можем зависеть от китайских алгоритмов или ультраправых фантазий Илона Маска, когда речь идет о формировании нашей демократии", – добавил он.

Хабек призвал Европу вернуть контроль над своим цифровым пространством, не только в социальных сетях, но и во всех отраслях, в которых "технологическое лидерство покинуло континент".

Напомним, еще в начале января американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск публично выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" накануне досрочных выборов в стране 23 февраля.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц назвал действия Маска в отношении Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

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