У Румунії підтвердили другий саміт у Парижі з питань європейської безпеки

Румунія офіційно підтвердила, що її тимчасовий президент Іліє Болоян візьме участь у саміті стосовно європейської безпеки та війни в Україні, який відбудеться в Парижі 18 лютого.

Відповідну заяву румунського Міністерства закордонних справ наводить портал news.ro, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Румунії повідомило, що зустріч у Парижі 17 лютого була ініційована президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі "Веймар плюс", до якого Бухарест не входить.

Відомство наголосило, що Румунія як європейський сусід з найдовшим кордоном з Україною і як країна, що послідовно підтримувала Київ протягом повномасштабної російської агресії, "має прямий інтерес у продовженні колективної європейської та євроатлантичної підтримки України".

У Бухаресті зазначили, що Румунія була представлена на зустрічі в понеділок через Польщу, яка головує в Європейському Союзі на ротаційній основі.

"Румунія була поінформована про зміст дискусії. Очікуються подальші зустрічі, в яких Румунія візьме участь", – додали в Міністерстві закордонних справ Румунії.

Раніше ЗМІ писали, що Франція планує провести в середу, 19 лютого, другий саміт, щоб обговорити Україну і європейську безпеку. На нього вона запросила європейські країни, які не були присутні на першій зустрічі.

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

За підсумками саміту французький президент Емманюель Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

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