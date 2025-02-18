В Румынии подтвердили второй саммит в Париже по вопросам европейской безопасности

Румыния официально подтвердила, что ее временный президент Илие Болоян примет участие в саммите по европейской безопасности и войны в Украине, который состоится в Париже 18 февраля.

Соответствующее заявление румынского Министерства иностранных дел приводит портал news.ro, сообщает "Европейская правда".

МИД Румынии сообщил, что встреча в Париже 17 февраля была инициирована президентом Франции Эмманюэлем Макроном в формате "Веймар плюс", в который Бухарест не входит.

Ведомство подчеркнуло, что Румыния как европейский сосед с самой длинной границей с Украиной и как страна, последовательно поддерживавшая Киев в течение полномасштабной российской агрессии, "имеет прямой интерес в продолжении коллективной европейской и евроатлантической поддержки Украины".

В Бухаресте отметили, что Румыния была представлена на встрече в понедельник через Польшу, которая председательствует в Европейском Союзе на ротационной основе.

"Румыния была проинформирована о содержании дискуссии. Ожидаются дальнейшие встречи, в которых Румыния примет участие", – добавили в Министерстве иностранных дел Румынии.

Ранее СМИ писали, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На него она пригласила европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече.

На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Британия – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

По итогам саммита французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

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