У ЄС готують рішення про статус українців з тимчасовим захистом після "завершення" війни

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан каже, що Прага спільно з польським головування у Європейському Союзі працюють над рішенням про статус українців, які нині користуються тимчасовим захистом, після "завершення" війни.

Про це Ракушан сказав в інтервʼю Novinky, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави чеського МВС, Чехія готується до сценаріїв, якщо в Україні буде оголошене "перемир'я" або будь-яке "припинення" війни.

Прага в такому разі автоматично припинить надавати тимчасовий статус українцям, але вони все одно зможуть залишатися в Чехії протягом певного періоду часу – наприклад рік або півтора року. Але для цього вони мають перереєструватись у Чехії за іншим статусом, як і інші іноземці.

"Ми готуємо документи для цього разом з Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб воно було завершене в найближчі місяці", – анонсував він.

За його словами, Прага і Варшава прагне підготувати "грубу версію пропозиції" протягом польського головування, тобто до кінця червня, оскільки рішення має ухвалюватись на рівні ЄС.

Крім того, додав чеський міністр, у Євросоюзі планують створити "центри повернення" для українців, які стануть посередником у їхньому поверненні до своїх домівок.

Наразі Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

Як раніше пояснювала "ЄвроПравда", українці, які користуються тимчасовим захистом на території ЄС, мають право їздити в Україну та повертатися назад у Євросоюз, не втрачаючи посвідки на тимчасове проживання.