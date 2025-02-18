В ЕС готовят решение о статусе украинцев с временной защитой после "окончания" войны

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что Прага совместно с польским председательства в Европейском Союзе работают над решением о статусе украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой, после "завершения" войны.

Об этом Ракушан сказал в интервью Novinky, сообщает "Европейская правда".

По словам главы чешского МВД, Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено "перемирие" или любое "прекращение" войны.

Прага в таком случае автоматически прекратит предоставлять временный статус украинцам, но они все равно смогут оставаться в Чехии в течение определенного периода времени – например год или полтора года. Но для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

"Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы", – анонсировал он.

По его словам, Прага и Варшава стремится подготовить "грубую версию предложения" в течение польского председательства, то есть до конца июня, поскольку решение должно приниматься на уровне ЕС.

Кроме того, добавил чешский министр, в Евросоюзе планируют создать "центры возвращения" для украинцев, которые станут посредником в их возвращении в свои дома.

Сейчас Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

Как ранее объясняла "ЕвроПравда", украинцы, которые пользуются временной защитой на территории ЕС, имеют право ездить в Украину и возвращаться обратно в Евросоюз, не теряя вида на жительство.