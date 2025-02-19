У Литві кажуть, що Китай не особливо зацікавлений у відновленні дипвідносин з країною

У Литві заявили, що Китай наразі не виявляє особливого інтересу до повернення повноцінного дипломатичного представництва у відносинах із країною.

Про це заявила старша радниця президента Литви Гітанаса Науседи Аста Скайсгіріте, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Скайсгіріте сказала, що новий литовський уряд заявив, що хотів би повернути дипломатичне представництво, але за її словами, "це питання ставлення двох країн".

"Китай повинен хотіти того ж самого. Поки що Китай не виявив тут особливого інтересу, і поки він цього не зробить, статус-кво, ймовірно, збережеться", – додала вона.

Варто зауважити, що відносини Литви з Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що відновлення зв'язків з Китаєм буде складним, та підкреслив, що ці відносини ґрунтуються на спільній стратегії Європейського Союзу, яка змінюється через геополітичні та економічні причини.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

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