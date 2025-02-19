В Литве говорят, что Китай не особо заинтересован в восстановлении дипотношений со страной

В Литве заявили, что Китай пока не проявляет особого интереса к возвращению полноценного дипломатического представительства в отношениях со страной.

Об этом заявила старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Скайсгирите сказала, что новое литовское правительство заявило, что хотело бы вернуть дипломатическое представительство, но по ее словам, "это вопрос отношения двух стран".

"Китай должен хотеть того же самого. Пока Китай не проявил здесь особого интереса, и пока он этого не сделает, статус-кво, вероятно, сохранится", – добавила она.

Стоит заметить, что отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным, и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется по геополитическим и экономическим причинам.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

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