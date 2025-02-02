Прем’єр Чехії розповів, коли країна може збільшити видатки на оборону до 3% ВВП

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає цілком реальним збільшити витрати на оборону з нинішніх двох відсотків ВВП до трьох відсотків в наступні чотири роки, якщо в уряді залишиться нинішня коаліція.

Про це він заявив у сьогоднішній дискусійній програмі Otázky Václava Moravec на Чеському телебаченні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Один відсоток ВВП у поточних цифрах, за словами прем'єр-міністра, становить близько 85 мільярдів крон. "Це не може збільшуватися з року в рік", – сказав він.

Він також хоче обговорити поступове збільшення витрат на оборону на зустрічі президентів і прем'єр-міністрів країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок, яка буде присвячена питанням оборони. Інші теми включатимуть, наприклад, посилення і більшу координацію закупівель обладнання або зміцнення виробничих потужностей оборонної промисловості, додав він.

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У короткостроковій перспективі прем'єр-міністр хоче домогтися незначного збільшення оборонних витрат в наступному році, щоб, в разі можливого неповного виконання бюджету, Чехія могла безпечно виконати свої зобов'язання перед НАТО в розмірі двох відсотків. "Для нас було б безпечніше скласти бюджет з певним запасом", – сказав прем'єр-міністр.

Він обговорить збільшення оборонного бюджету в наступному році з міністром оборони Яною Черноховою і партнерами по коаліції. "Можливо, ми домовимося про щось більше", – сказав прем'єр-міністр про намір збільшити витрати до 2,1-2,2 відсотка ВВП.

Він додав, що з точки зору чеської економіки, збільшення коштів на озброєння є хорошою інвестицією. "Чеська промисловість багато виграє від цього, це часто речі з високою доданою вартістю, ми підтримуємо цим дослідження. Люди не повинні хвилюватися, це дійсно добре витрачені гроші", – сказав він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польщі, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.