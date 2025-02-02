Премьер Чехии рассказал, когда страна может увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает вполне реальным увеличить расходы на оборону с нынешних двух процентов ВВП до трех процентов в следующие четыре года, если в правительстве останется нынешняя коалиция.

Об этом он заявил в сегодняшней дискуссионной программе Otázky Václava Moravec на Чешском телевидении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Один процент ВВП в текущих цифрах, по словам премьер-министра, составляет около 85 миллиардов крон. "Это не может увеличиваться из года в год", – сказал он.

Он также хочет обсудить постепенное увеличение расходов на оборону на встрече президентов и премьер-министров стран-членов Европейского Союза в Брюсселе в понедельник, которая будет посвящена вопросам обороны. Другие темы будут включать, например, усиление и большую координацию закупок оборудования или укрепление производственных мощностей оборонной промышленности, добавил он.

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В краткосрочной перспективе премьер-министр хочет добиться незначительного увеличения оборонных расходов в следующем году, чтобы, в случае возможного неполного выполнения бюджета, Чехия могла безопасно выполнить свои обязательства перед НАТО в размере двух процентов. "Для нас было бы безопаснее составить бюджет с определенным запасом", – сказал премьер-министр.

Он обсудит увеличение оборонного бюджета в следующем году с министром обороны Яной Черноховой и партнерами по коалиции. "Возможно, мы договоримся о чем-то большем", – сказал премьер-министр о намерении увеличить расходы до 2,1-2,2 процента ВВП.

Он добавил, что с точки зрения чешской экономики, увеличение средств на вооружение является хорошей инвестицией. "Чешская промышленность много выигрывает от этого, это часто вещи с высокой добавленной стоимостью, мы поддерживаем этим исследования. Люди не должны волноваться, это действительно хорошо потраченные деньги", – сказал он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польши, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.