У Польщі під кордоном з Білоруссю виявили повітряну кулю, ймовірно, з контрабандою цигарок

У Польщі неподалік кордону з Білоруссю приземлилася повітряна куля з невеликим вантажем – ймовірно, контрабандою цигарок.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

21 лютого у Підляському воєводстві виявили повітряну кулю з невеликим вантажем, що впала на торфовище неподалік міста Сокулка, за 10 км від кордону з Білоруссю.

Профільні служби ще обстежують кулю. Висота самої повітряної кулі сягала близько 4 метрів, діаметр – близько 2 метрів. Пакунок, який нею транспортували, має розміри 40х50х60 см.

За багатьма ознаками, це може бути черговою спробою контрабанди цигарок.

Дві схожі кулі виявили у листопаді 2024 року, тоді до них був прикріплений вантаж цигарок без польського акцизу.

Наприкінці січня литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили ймовірний тунель контрабандистів.