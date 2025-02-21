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В Польше у границы с Беларусью обнаружили воздушный шар, вероятно, с контрабандой сигарет

Новости — Пятница, 21 февраля 2025, 12:23 — Мария Емец

В Польше недалеко от границы с Беларусью приземлился воздушный шар с небольшим грузом – вероятно, контрабандой сигарет.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

21 февраля в Подляском воеводстве обнаружили воздушный шар с небольшим грузом, упавший на торфяник недалеко от города Сокулка, в 10 км от границы с Беларусью.

Профильные службы еще обследуют шар. Высота самого воздушного шара достигала около 4 метров, диаметр – около 2 метров. Пакет, который им транспортировали, имеет размеры 40х50х60 см.

По многим признакам, это может быть очередной попыткой контрабанды сигарет.

Два похожих шара обнаружили в ноябре 2024 года, тогда к ним был прикреплен груз сигарет без польского акциза.

В конце января литовские пограничники на границе с Беларусью обнаружили вероятный туннель контрабандистов.

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