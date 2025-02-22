Кубілюс: ЄС справді може більше допомагати Україні, але і США теж

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що критика стосовно недостатньої військової допомоги Україні стосується не лише Європейського Союзу, а й США також.

Про це він сказав в інтервʼю Kyiv Independent, повідомляє "Європейська правда".

Кубілюс наголосив, що за останні три роки Євросоюз надав Україні близько 134 мільярдів євро військової, бюджетної та гуманітарної підтримки, що на 30% більше, ніж надали США.

Водночас він вказав, що з боку ЄС військова допомога все ж менше, ніж від США – близько 50 мільярдів доларів проти 60 мільярдів доларів американської підтримки.

"Але якщо ми подивимося на масштаб підтримки, то, на жаль, і європейська, і американська підтримка української оборони на рік не досягає 0,1% ВВП", – наголосив єврокомісар.

Він також додав, що в умовах війни невійськова допомога Україні відіграє не меншу роль, оскільки допомагає підтримувати стабільність фінансової системи та допомагати цивільним.

"Якщо американці критикують нас, кажучи, що європейці повинні робити більше, ми приймаємо цю критику, але ми можемо сказати, що американці також могли б зробити більше", – зауважив Кубілюс.

"Я не знаю, чи це найкращий спосіб витрачати час, критикуючи один одного, хто має робити більше. На мою думку, ми повинні робити більше для зміцнення України і мати чіткий план, як ми можемо це реалізувати", – вважає він.

Президент США Дональд Трамп часто критикує європейські держави через нібито невелику підтримку України в порівнянні з американською – яку він перебільшує.

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