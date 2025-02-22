Кубилюс: ЕС действительно может больше помогать Украине, но и США тоже

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что критика относительно недостаточной военной помощи Украине касается не только Европейского Союза, но и США тоже.

Об этом он сказал в интервью Kyiv Independent, сообщает "Европейская правда".

Кубилюс отметил, что за последние три года Евросоюз предоставил Украине около 134 миллиардов евро военной, бюджетной и гуманитарной поддержки, что на 30% больше, чем предоставили США.

В то же время он указал, что со стороны ЕС военная помощь все же меньше, чем от США – около 50 миллиардов долларов против 60 миллиардов долларов американской поддержки.

"Но если мы посмотрим на масштаб поддержки, то, к сожалению, и европейская, и американская поддержка украинской обороны в год не достигает 0,1% ВВП", – подчеркнул еврокомиссар.

Он также добавил, что в условиях войны невоенная помощь Украине играет не меньшую роль, поскольку помогает поддерживать стабильность финансовой системы и помогать гражданским.

"Если американцы критикуют нас, говоря, что европейцы должны делать больше, мы принимаем эту критику, но мы можем сказать, что американцы также могли бы сделать больше", – отметил Кубилюс.

"Я не знаю, это лучший способ тратить время, критикуя друг друга, кто должен делать больше. По моему мнению, мы должны делать больше для укрепления Украины и иметь четкий план, как мы можем это реализовать", – считает он.

Президент США Дональд Трамп часто критикует европейские государства из-за якобы небольшой поддержки Украины по сравнению с американской – которую он преувеличивает.

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