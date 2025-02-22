Посол ФРН в Британії поскаржився, що не може проголосувати на виборах до Бундестагу

Німецький посол у Великій Британії Мігель Бергер заявив, що не отримав бюлетеня для голосування на виборах до Бундестагу і тому не може віддати свій голос поштою.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Бергер сказав, що станом на ранок суботи – за день до основного дня голосування на виборах у Німеччині – він не отримав "жодного бюлетеня для голосування".

"Багато німців за кордоном не можуть скористатися своїм правом голосу на виборах до Бундестагу. Терміни були розраховані занадто жорстко, а процедури занадто бюрократичні. Необхідна термінова реформа", – додав дипломат.

Видання Spiegel раніше також повідомляло, що отримало низку звернень від німців за кордоном, які так і не отримали документів, аби віддати голос на виборах до Бундестагу.

У такому разі громадянам Німеччини потрібно буде поїхати на батьківщину, аби мати можливість віддати свій голос.

Раніше стало відомо, що через проблеми з голосуванням поштою спеціальну відпустку для поїздки додому отримали військові Бундесверу, які дислокуються в Литві.

Нагадаємо, основний день голосування на парламентських виборах у Німеччині – неділя, 23 лютого.

Останнє опитування показало, що рейтинг найпопулярнішої партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), знизився до мінімуму за останні півтора року.