Посол ФРГ в Британии пожаловался, что не может проголосовать на выборах в Бундестаг

Немецкий посол в Великобритании Мигель Бергер заявил, что не получил бюллетеня для голосования на выборах в Бундестаг и поэтому не может отдать свой голос по почте.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Бергер сказал, что по состоянию на утро субботы – за день до основного дня голосования на выборах в Германии – он не получил "ни одного бюллетеня для голосования".

"Многие немцы за рубежом не могут воспользоваться своим правом голоса на выборах в Бундестаг. Сроки были рассчитаны слишком жестко, а процедуры слишком бюрократические. Необходима срочная реформа", – добавил дипломат.

Издание Spiegel ранее также сообщало, что получило ряд обращений от немцев за рубежом, которые так и не получили документов, чтобы отдать голос на выборах в Бундестаг.

В таком случае гражданам Германии нужно будет поехать на родину, чтобы иметь возможность отдать свой голос.

Ранее стало известно, что из-за проблем с голосованием по почте специальный отпуск для поездки домой получили военные Бундесвера, которые дислоцируются в Литве.

Напомним, основной день голосования на парламентских выборах в Германии – воскресенье, 23 февраля.

Последний опрос показал, что рейтинг самой популярной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), снизился до минимума за последние полтора года.