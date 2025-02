Эстония отправляет Украине новый пакет помощи с тысячами артснарядов

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что его страна передает Украине новый пакет военной помощи.

Об этом Михал написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.

"При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро", – добавил Михал, подчеркнув, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.

