У Швейцарії припустили, що могли б відправити в Україну 200 миротворців

Швейцарія могла б надати приблизно 200 військових для майбутньої миротворчої місії в Україні, якби надійшло відповідне прохання і уряд країни погодився на це.

Як пише "Європейська правда", про це заявив в інтерв'ю, опублікованому в неділю, головнокомандувач збройними силами Швейцарії Томас Зюсслі, його цитує Reuters.

Розмови про введення миротворців в Україну наразі є суто гіпотетичними, оскільки залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між далі між двома ворогуючими сторонами, відзначив Зюсслі.

"Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН", – сказав він в інтерв'ю газеті SonntagsBlick.

Водночас він підкреслив, що Швейцарія, ймовірно, могла би направити "близько 200 солдатів протягом 9-12 місяців".

Він підкреслив, що якщо до Швейцарії надійде відповідне прохання, то це питання вирішуватимуть уряд і парламент.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких – у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО (KFOR).

Європейські держави обговорюють можливість відправки миротворців в Україну.

За даними ЗМІ, план Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ. Однак він залежить від того, чи вдасться переконати президента США погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

А президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.