В Швейцарии предположили, что могли бы отправить в Украину 200 миротворцев

Швейцария могла бы предоставить примерно 200 военных для будущей миротворческой миссии в Украине, если бы поступила соответствующая просьба и правительство страны согласилось на это.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли, его цитирует Reuters.

Разговоры о введении миротворцев в Украину пока являются чисто гипотетическими, поскольку остается непонятным, как будет развиваться ситуация между дальше между двумя враждующими сторонами, отметил Зюссли.

"Мира еще нет, и не было ни одного запроса со стороны ООН", – сказал он в интервью газете SonntagsBlick.

В то же время он подчеркнул, что Швейцария, вероятно, могла бы направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев".

Он подчеркнул, что если в Швейцарию поступит соответствующая просьба, то этот вопрос будут решать правительство и парламент.

Нейтральная Швейцария участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, крупнейшая из которых – в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО (KFOR).

Европейские государства обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину.

По данным СМИ, план Великобритании и Франции по миротворческому контингенту предусматривает развертывание до 30 тысяч европейских войск. Однако он зависит от того, удастся ли убедить президента США согласиться на ограниченную военную роль Соединенных Штатов.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.