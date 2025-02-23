На дострокових виборах у Німеччині, що проходять у неділю, з'явилися перші дані про явку з кількох федеральних земель – і всюди вони нижчі, ніж на останніх виборах у 2021 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Наприклад, об 11 годині ранку явка виборців у Гамбурзі становила 45%.. На виборах 2021 року на цей час проголосували 49,8% виборців, які мають право голосу.

У Шлезвіг-Гольштейні 21,3% з приблизно 2,265 млн виборців, які мають право голосу, проголосували до 11 години ранку. На виборах 2021 року до цього часу проголосували 23,8%.

У Нижній Саксонії близько 13,8% виборців, які мають право голосу, вже взяли участь у виборах до 10 години ранку. На федеральних виборах 2021 року явка виборців на той самий час становила 14,3%.

Громадяни Німеччини у неділю, 23 лютого, голосують на дострокових виборах до Бундестагу.

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, а відтак його лідер Фрідріх Мерц, відомий рішучою проукраїнською позицією, має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Очікується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.