На досрочных выборах в Германии, проходящих в воскресенье, появились первые данные о явке из нескольких федеральных земель – и везде они ниже, чем на последних выборах в 2021 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Например, в 11 часов утра явка избирателей в Гамбурге составляла 45%. На выборах 2021 года на это время проголосовали 49,8% избирателей, имеющих право голоса.

В Шлезвиг-Гольштейне 21,3% из примерно 2,265 млн избирателей, имеющих право голоса, проголосовали до 11 часов утра. На выборах 2021 года до этого времени проголосовали 23,8%.

В Нижней Саксонии около 13,8% избирателей, имеющих право голоса, уже приняли участие в выборах до 10 часов утра. На федеральных выборах 2021 года явка избирателей в то же время составила 14,3%.

Граждане Германии в воскресенье, 23 февраля, голосуют на досрочных выборах в Бундестаг.

Победу на выборах прогнозируют консервативному союзу ХДС/ХСС, а затем его лидер Фридрих Мерц, известный решительной проукраинской позицией, имеет лучшие шансы стать следующим канцлером Германии.

Ожидается, что ультраправая "Альтернатива для Германии" достигнет лучшего результата в истории и займет второе место.

Избирательная кампания была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.